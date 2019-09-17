Искусственный интеллект Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний

Система поможет с определением диагноза врачам общей практики.

Исследователи из Google Health разработали алгоритм, позволяющий искусственному интеллекту различать 26 кожных заболеваний. С этой задачей ИИ справляется не хуже врача-дерматолога. Процент попадания в необходимое заболевание составляет 93 процента.

Известно, что ИИ умеет определять такие проблемы как акне, псориаз и меланома. Для выявления диагноза система проводит анализ снимков пораженного участка, а также изучает жалобы пациента, сопоставляя их с возможными диагнозами. В то же время специалисты отмечают, что на данный момент система не сильна в установлении диагноза дерматита или облысения, по показывает высокую эффективность в установлении присутствия рака.

Благодаря новой способности ИИ врачи общей практики смогут определять нарушения на коже и отправлять клиента на необходимое лечение.

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Видео: YouTube/Philips Healthcare