Ученые из Хиросимы нашли способ зачатия ребенка желаемого пола

Метод основывается на "отключении" части сперматозоидов.

Ученые из Университета Хиросимы открыли простой и доступный способ планирования пола ребенка в домашних условиях. Изначально ученые хотели применять его в области сельского хозяйства, но потом пришли к выводу, что данный способ подходит и для людей. Об этом сообщил The Guardian.

Метод основывается на "отключении" части сперматозоидов. Для этого нужен рецептурный аптечный препарат и противовирусные средства. Биологический материал мужчины нужно обработать этими препаратами, тогда родится мальчик. Опыты на мышах подтвердили действенность данного способа.

Однако, другие ученые категорически не рекомендуют людям использовать этот метод. Так как способ не проверялся на людях и нет никакой гарантии, что что у людей, зачатых таким методом, не будет никаких генетических мутаций.

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Видео: YouTube/ Howard County General Hospital