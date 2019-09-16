Британские ученые: "Прием парацетамола при беременности влияет на гиперактивность ребенка"

В исследовании принимали участие 14 тысяч детей, 43% матерей которых признались в том, что к седьмому месяцу беременности они пили парацетамол для облегчения болей.

Ученые Бристольского университета выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Об этом сообщили в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании принимали участие 14 тысяч детей, 43% матерей которых признались в том, что к седьмому месяцу беременности они пили парацетамол для облегчения болей. Ученые проводили тесты на память, уровень дошкольного образования, коэффициент интеллекта, поведение и темперамент.

Оказалось, что употребление обезболивающего матерями связано с высоким риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у маленьких детей. При этом, мальчики оказались более восприимчивы к данному препарату, чем девочки.

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Видео: YouTube/ Howard County General Hospital