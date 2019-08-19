В США женщина пришла удалять камни в почках, а родила тройню

Женщина даже не догадывалась о своей беременности.

В Южной Дакоте женщина думала, что у нее камни в почках, а оказалась, что она беременна тройней.

Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у нее камни в почках. К ее удивлению, врачи сказали, что у нее беременность двойней 34 недели. Женщина не испытывала никаких симптомов беременности. У нее не было ни тошноты, ни других признаков беременности. Чувствовала она себя отлично.

В тот день она почувствовала боли в спине в районе поясницы. Боль была настолько сильной, что она могла только лежать и реветь. Она обратилась за помощью к медиком, в надежде, что они удалять или расщепят ей камни в почках. В этот же день ей сделали экстренной кесарево сечение. Третий ребенок оказался неожиданностью даже для врачей. Дети родились с разницей в 4 минуты. Вес каждого малыша около 1,8 кг.

И мать и младенцы чувствуют себя хорошо, хотя мать до сих пор пребывает в шоке.

Сегодня ранее: В Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором бабушку с дедушкой, мать и сводных 4-летних двойняшек.

Видео: YouTube/MusicJP Channel, WISH TV