Под Ульяновском подросток убил всю свою семью

Перед расправой над членами своей семьи подросток написал записку.

Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.

Как стало известно, около 11 часов 18 августа в с. Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области в одном из домов были обнаружены тела 66-летнего мужчины, его 69-летней жены, их 42-летней дочери и двух 4-летних детей с признаками насильственной смерти. По сообщениям в СМИ, они были зарублены топором. Чуть позднее около вышки сотовой связи было найдено тело 16-летнего подростка, члена убитой семьи.

Также стало известно, что подросток перед расправой оставил записку, в которой говорил, что "забирает их с собой". Бабушку и дедушку парень убивать не хотел, но все же убил, чтобы те не расстраивались смертью родственников.

Рассматриваются две основные версии трагедии. По одной из них в семье был давнишний конфликт, по другой школьник был психически нездоров.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Семья считалась благополучной, но малоимущей. Мать подростка болела и нигде не работала.

Видео и фото: СУ СК РФ по Ульяновской области