В Ленобласти семьям с тройняшками вручили сертификаты на покупку жилья

С 2022 года эти сертификаты получили девять семей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетным семьям Владимира Катана из Всеволожского района и Нурулло Эгамкулова из Ломоносовского района сертификаты на улучшение жилищных условий. Сертификаты позволяют многодетным семьям погасить ипотеку или построить частный дом. В 2024 году их размер увеличен до 3,138 млн рублей.

С 2022 года эти сертификаты получили девять семей, в том числе две – в 2024 году. Всего в области насчитывается 22 835 многодетных семей, воспитывающих 74 883 ребенка. Для них предусмотрено 41 мера социальной поддержки, из которых 35 финансируются из областного бюджета. В последние пять лет бюджет на меры поддержки семей увеличился в шесть раз.

Губернатор отметил, что регион прислушивается к запросам семей. Программа поддержки жилищных условий для семей с тройняшками теперь охватывает различные потребности – от ипотечного погашения до строительства жилья. С момента запуска программы власти стремятся сделать процесс получения помощи максимально доступным и прозрачным.

В Ленинградской области предоставление мер социальной поддержки начинается еще на этапе беременности и продолжается до достижения ребенком 23 лет. Такой комплексный подход помогает поддерживать многодетные семьи на всех этапах жизни, обеспечивая им достойные условия проживания и воспитания детей.

Видео: администрация Ленобласти