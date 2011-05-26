С помощью 20 медиков в роддоме №17 Невского района Петербурга родилась тройня

На каждого ребенка выделяли по три врача.

В родильном доме №17 Невского района петербурженка родила тройню – два мальчика-близнеца и девочку. Помогали ей 20 медицинских работников, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, что новорожденные появились на свет в пятницу, 11 августа, в 10:28, 10:29 и 10:30. Родители назвали своих чад Александром, Владимиром и Эвелиной. Примечательно, что Дарья Шкварец, мама тройни, родилась в этом же роддоме.

Врачи утверждают, что рождение трех маленьких людей – настоящее чудо. На всю Северную столицу за год рождается всего около десятка троен.

В декабре предчувствие было, там точно не один, наверное два. А потом 5 января я пошла на узи, там врач, очень сильно рассмеявшись, сказала: "А знаешь, там три". Это был шок. Дарья Шкварец, мама тройни

На каждого ребенка выделяли по три врача. В их числе оказались реаниматолог, неонатолог, неонатальная сестра. Кроме того, на родах присутствовали акушеры, два анестезиолога, три врача операционной бригады.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"