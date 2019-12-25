Радостная тройня осчастливила родителей в родильном доме №17

В Петербурге у семейной пары родилась тройня. Родителей обрадовали два мальчика и одна девочка.

В пятницу в 10:28, 10:29 и 10:30 родильный дом №17 превратился в арену для настоящего чуда. В этот незабываемый момент на свет появились не один, не два, а целых трое чудесных младенцев: два мальчика и девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Счастливые родители назвали своих чад Александром, Владимиром и Эвелиной.

Надежда на благополучное развитие беременности всегда была подкреплена заботой и профессионализмом врачей. Молодая мама, начиная с самых ранних сроков беременности, следовала всем рекомендациям и регулярно посещала ультразвуковые исследования под наблюдением главного врача родильного дома, профессора Михайлова Антона Валерьевича.

Ранее сообщалось, что депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга