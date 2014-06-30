Депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт

Олег Постников объяснил инициативу необходимостью выбираться из демографическо ямы.

Председатель фракции ЛДПР в Пермском городском собрании Олег Постников на заседании предложил платить женщинам, которые решили сделать аборт, для того, чтобы они родили своих детей и отдали их властям страны. Соответствующее заявление опубликовано политиком в его социальных сетях. Парламентарий уточнил, что на территории Пермского края на каждые 23 тысячи младенцев приходится по 10 тысяч абортов. При этом в России беременность прерываются в трети случаев. Специалист полагает, что такая ситуация является "проблемой федерального масштаба", но запрет на аборты не решит кризис, так как данная сфера просто уйдет в подполье.

Ребенка мы можем забрать, а потом, может, она созреет и станет матерью этого ребенка. А что еще делать стране, чтобы выбраться из демографической ямы? Олег Постников, местный депутат

Депутат считает, что государство может изымать таких детей у потенциальных рожениц, предоставив матерям материальную поддержку. Олег Постников добавил, что выкуп детей у решившихся на аборт россиянок должен стать крайней мерой, после оказания женщинам необходимой психологической, социальной и материальной помощи.

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