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"Союзмолоко" попросило Минсельхоз исключить из числа молочных продукты с заменителями жира

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Представители организации  подчеркнули, что категория товаров с содержанием молочного жира более 50% не отрегулирована до сих пор.

"Союзмолоко" попросило Минсельхоз вывести из-под действия техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции" продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе. Об этом сообщило РИА Новости.

Производители просят отнести данную категорию продуктов к техрегламенту "О безопасности пищевой продукции" и установить правила маркировки таких товаров. Наименования и обращение на рынке должны быть идентичными.

Представители организации  подчеркнули, что категория товаров с содержанием молочного жира более 50% не отрегулирована до сих пор, а технологии производства молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира до сих пор едины. Из-за отсутствия хоть каких-либо методов контроля, практически невозможно установить сколько заменителя содержится в продукте.

В России с 15 июля начали маркировать молочную продукцию.

Видео: Youtube/ AW Network

Теги: минсельхоз, молоко, молочный жир, союзмолоко
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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