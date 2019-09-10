"Союзмолоко" попросило Минсельхоз исключить из числа молочных продукты с заменителями жира

Представители организации подчеркнули, что категория товаров с содержанием молочного жира более 50% не отрегулирована до сих пор.

"Союзмолоко" попросило Минсельхоз вывести из-под действия техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции" продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе. Об этом сообщило РИА Новости.

Производители просят отнести данную категорию продуктов к техрегламенту "О безопасности пищевой продукции" и установить правила маркировки таких товаров. Наименования и обращение на рынке должны быть идентичными.

Представители организации подчеркнули, что категория товаров с содержанием молочного жира более 50% не отрегулирована до сих пор, а технологии производства молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира до сих пор едины. Из-за отсутствия хоть каких-либо методов контроля, практически невозможно установить сколько заменителя содержится в продукте.

В России с 15 июля начали маркировать молочную продукцию.

Видео: Youtube/ AW Network