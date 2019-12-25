Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

В строительстве объекта участвуют страны ЕС, РФ, США, Китай, Южная Корея, Япония, Индия.

Во Франции начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Об этом в исследовательском центре Кадараш на торжественной церемонии, приуроченной к началу работ, заявил генеральный директор проекта Бернар Биго. В мероприятии принимают участие президент Эмманюэль Макрон и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

После многих лет подготовки и огромного количества усилий со стороны всех участников проекта мы готовы начать сборку токамака Бернар Биго, генеральный директор проекта

Франция получила ключевые компоненты для сборки ИТЭР. Параллельно ведутся инженерные и конструкторские работы. Другие составляющие комплекса будут доставлены на площадку в течение следующих двух лет. Известно, что строительство ведется на территории коммуны Сен-Поль-ле-Дюранс.

Напомним, что в строительстве задействованы страны Евросоюза, Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Участники отвечают за производство и доставку определенных систем согласно заключенным обязательствам. Они обеспечивают 9-процентный вклад в стоимость проекта. Работы по строительству реактора будут завершены в 2025 году. Тогда же ученые смогут получить первую плазму, которая подтвердит эффективность термоядерных реакторов на практике.

Ученые могут найти темную материю в ближайшее время.