Её существование считается доказанным из-за наблюдений космического пространства.

Ученые могут найти темную материю в ближайшее время. Прогноз сделал руководитель секции ядерной физики в Отделении физических наук РАН Валерий Рубаков.

Сейчас, по его словам, на роль частицы темной материи может претендовать так называемый аксион. Это гипотетическая нейтральная частица-бозон. Немного меньше шансов у "стерильного" нейтрино — эту частицу также до сих пор не открыли.

Дальше нужны эксперименты, чтобы обнаруживать столкновение этих частиц с обычным веществом на Земле.

Существование темной материи считается доказанным из-за наблюдений космического пространства.

Ранее лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора.