Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

О владеет сведениями о коррупции властей Казахстана.

Внук Нурсултана Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища. Айсултан написал об этом в своем аккаунте на Facebook. Гражданин Казахстана объяснил причину своего поступка. Он считает, что на него оказывает давление семья.

Мужчина якобы обладает информацией "о высокомасштабной коррупции". Преступление совершается между правительством России и Казахстана. По словам Айсултана, все подробности можно будет увидеть в его интервью Times.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван самый популярный иностранный политик у россиян.

Видео: YouTube/Пётр Воликов