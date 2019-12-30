Первое место отдано Александру Лукашенко.

Назван самый популярный иностранный политик у россиян. Лидерство отдано президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Ранее с ним конкурировал Нурсултан Назарбаев, который в последнее время отошел в тень. Об этом изданию "Известия" рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Местное население воспринимает политику Лукашенко "при всех но" пророссийской, а не прозападной. Его считают рачительным хозяином, который создает стабильную и динамично развивающуюся экономику. Он достаточно жесткими способами добивается в своем государстве порядка. Одновременно с этим некоторые слои населения его считают странным, чудаковатым и абсолютно несовременным человеком из прошлого века. В основном последних оценок придерживается индифферентная молодежь.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко заявил, что Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана.

Видео: YouTube/CTVBY