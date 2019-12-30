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Лукашенко заявил, что Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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Президент Белоруссии считает странным, что союзник не дает согласия от другого союзника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана и считает это решение странным. Об этом пишут РИА Новости.

"Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - отметил глава государства, добавив, что необходимо разобраться с этой ситуацией.

В настоящий момент Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Однако страна стремится к диверсификации поставок. В частности, 30-40 % сырья хотят закупать у России, 30 % завозить с Балтики, еще 30 % через Украину.

Спор между Россией и Белоруссией по транзиту нефти возник на фоне цены. Минск хочет покупать сырье по внутрироссийской стоимости.

Ранее мы писали, что Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, поставки нефти
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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