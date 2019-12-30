Лукашенко заявил, что Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии считает странным, что союзник не дает согласия от другого союзника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана и считает это решение странным. Об этом пишут РИА Новости.

"Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - отметил глава государства, добавив, что необходимо разобраться с этой ситуацией.

В настоящий момент Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Однако страна стремится к диверсификации поставок. В частности, 30-40 % сырья хотят закупать у России, 30 % завозить с Балтики, еще 30 % через Украину.

Спор между Россией и Белоруссией по транзиту нефти возник на фоне цены. Минск хочет покупать сырье по внутрироссийской стоимости.

Ранее мы писали, что Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти.