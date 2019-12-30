По дальнейшим перспективам - все размыто.

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти. Минск получит 80 тысяч тонн данного ресурса. Его поставят через морской порт в литовской Клайпеде. Нефть пойдет на перерабатывающий завод "Нафтан". Такое заявление сделал руководитель государственного концерна "Белнефтехим" "РИА Новостям".

Белорусские представители не решились комментировать перспективы закупки нефти у иностранных компаний в обход России. Однако известно, что власти Минска направили коммерческие предложения о возможных сделках на Украину, в Польшу, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия и Россия договорились о компенсации за грязную нефть.

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