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Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть
Сегодня, 16:30
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nastya960

Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть

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На встрече были также затронуты вопросы поставок российского сырья и условия транзита по белорусской территории.

Белоруссия и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную российскую нефть. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров.

На переговоры в Москве приехали вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак. На встрече были также затронуты вопросы поставок российского сырья и условия транзита по белорусской территории.

Что касается дальнейших переговоров, сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов,

– отметила пресс-служба Совета министров

Ранее издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на собственные источники, что белорусская и российская стороны прекратили переговоры по тарифам на прокачку нефти, так как нецелесообразно обсуждать размеры тарифа, если непонятна судьба по поставам нефти в Белоруссию.

Теги: белоруссия, нефть, россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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