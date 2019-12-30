Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть

На встрече были также затронуты вопросы поставок российского сырья и условия транзита по белорусской территории.

Белоруссия и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную российскую нефть. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров.

На переговоры в Москве приехали вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак. На встрече были также затронуты вопросы поставок российского сырья и условия транзита по белорусской территории.

Что касается дальнейших переговоров, сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов, – отметила пресс-служба Совета министров

Ранее издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на собственные источники, что белорусская и российская стороны прекратили переговоры по тарифам на прокачку нефти, так как нецелесообразно обсуждать размеры тарифа, если непонятна судьба по поставам нефти в Белоруссию.