Предполагается, что страны намеренно затягивают решение вопроса, чтобы дождаться автоматической индексации.

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по транзиту нефти через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает "Коммерсант".

Знакомые с ситуацией источники предполагают, что переговоры могут продолжиться на этой неделе. Однако они, скорее всего, будут носить "номинальный" характер. Предполагается, что страны хотят дождаться автоматической индексации ставки транзита. Согласно межправсоглашению, с 1 февраля стоимость должна повыситься на прогнозный размер инфляции – плюс 3 %, то есть на 6,8 %.

Контракт между Москвой и Минском на поставку нефти истек 1 января. 4 января в Белоруссии заявили, что прокачка российской нефти возобновилась. Спустя два дня стало известно, что белорусский НПЗ "Нафтан" работает на минимальной загрузке.

Ранее были оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть.