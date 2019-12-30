В России считают, что странам все же удастся договориться о поставках.

Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть. В Фонде национальной энергетической безопасности считают, что обоснованной альтернативы нет. Об этом заявил изданию "360" Игорь Юшков.

Эксперты считают, что сейчас Минск пытается надавать на российских чиновников. Однако при любом раскладе Александру Лукашенко придется использовать ресурсы РФ. Поставки из других стран будут невыгодны стране из-за большой цены. В стоимость нефти дополнительно будут включаться портовые и транспортные услуги третьих участников. Специалисты вспомнили ситуацию с нефтью из Венесуэлы. Тогда она обошлась Белоруссии в несколько миллиардов долларов дороже российского аналога при одинаковых объемах поставок. В связи с этим экспертное сообщество полагает, что сторонам удастся договориться по данному вопросу к концу января.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти.

Видео: YouTube/CareerOneStop