Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти

Республика Беларусь может отказаться от российских поставок нефти. Сейчас в соседнем государстве занялись коммерческими предложениями потенциальным поставщикам — Польше, Украине, Азербайджану и Казахстану.
Александр Лукашенко считает, что цены на нефть слишком завышены и превышают мировые.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выразили сомнение в том, что Белоруссии удастся найти более выгодного поставщика сырья, чем Москва.
Поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала 2020 года, так как стороны не смогли заключить договор. Окончательное решение будет принято до 1 февраля.
Фото: kremlin.ru
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