Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти

В соседней республике считают российские цены на нефть слишком высокими.

Республика Беларусь может отказаться от российских поставок нефти. Сейчас в соседнем государстве занялись коммерческими предложениями потенциальным поставщикам — Польше, Украине, Азербайджану и Казахстану.

Александр Лукашенко считает, что цены на нефть слишком завышены и превышают мировые.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выразили сомнение в том, что Белоруссии удастся найти более выгодного поставщика сырья, чем Москва.

Поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала 2020 года, так как стороны не смогли заключить договор. Окончательное решение будет принято до 1 февраля.

Фото: kremlin.ru