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Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти

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В соседней республике считают российские цены на нефть слишком высокими.

Республика Беларусь может отказаться от российских поставок нефти. Сейчас в соседнем государстве занялись коммерческими предложениями потенциальным поставщикам — Польше, Украине, Азербайджану и Казахстану. 

Александр Лукашенко считает, что цены на нефть слишком завышены и превышают мировые.  

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выразили сомнение в том, что Белоруссии удастся найти более выгодного поставщика сырья, чем Москва. 

Поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала 2020 года, так как стороны не смогли заключить договор. Окончательное решение будет принято до 1 февраля. 

Фото: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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