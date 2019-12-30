Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии

При этом транзит нефти через страну продолжается без ограничений.

С 1 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии. При этом "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Об этом пишут РИА Новости.

Всего у Белоруссии есть два НПЗ: ОАО "Мозырский НПЗ" находится в Мозыре, ОАО "Нафтан" – в Новополоцке. Пока у республики есть запасы нефти, поэтому оба завода работают в штатном режиме. Транзит нефти через страну продолжается без ограничений.

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Белоруссия закупить у России более 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти по ценам не выше прошлогодних. Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены.

Ранее Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.