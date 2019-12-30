Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России. Об этом заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью Sputnik Sputnik в Белоруссии. Специалист рассказал, что президент хочет в ближайшее время завершить переговоры с РФ
Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике
прокомментировал эксперт
Также политики думают о возможных альтернативах нефтепровода "Дружба". По этому поводу Лукашенко провел телефонные разговоры с Дмитрием Медведевым и Александром Новаком. Участники достигли соглашений по организации конкретной работы в поставках углеводородного сырья.Также они переговорили относительно графиков и компаний, которые могут доставлять нефть на территорию Белоруссии.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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