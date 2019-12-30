Контракт продлен на два года.

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца. Контракт заключили "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь". Об этом сообщили "РИА Новости".

Соглашение продевает документы по транспортировке природного газа до 2021 года. Однако стоимость данной услуги определена лишь на два следующих месяца 2020 года. Со стороны России протокол подписал Алексей Миллер, от Белоруссии - посол Владимир Семашко. Объемы поставок между странами сохранены на уровне 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

