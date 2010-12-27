Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу и нефти. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Пресс-секретарь президента РФ призывает не преувеличивать риски.
Песков отметил, что рассматривать апокалиптические сценарии не следует.
Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов
напомнил спикер
Политики обсуждали вопросы, связанные с интеграцией государств, однако по этим конкретным пунктам договоренности все еще не достигнуты. Главы стран дали поручения продолжить обсуждения по стоимости ресурсов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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