Однако дискуссия продолжается.

Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу и нефти. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Пресс-секретарь президента РФ призывает не преувеличивать риски.

Песков отметил, что рассматривать апокалиптические сценарии не следует.

Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов напомнил спикер

Политики обсуждали вопросы, связанные с интеграцией государств, однако по этим конкретным пунктам договоренности все еще не достигнуты. Главы стран дали поручения продолжить обсуждения по стоимости ресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

