  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Сегодня, 13:22
38
lesjasap

Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

0 0

Он отметил результативность работы спецслужб.

Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге. Дмитрий Песков заявил, что задержание подозреваемых красноречиво говорит о результативности спецслужб. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что данные оперативники получили по спецлинии от американских ведомств. Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за информацию. Сведения помогли предотвратить трагедию, которая могла состояться во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий песков, кремль, теракт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии