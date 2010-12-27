Он отметил результативность работы спецслужб.

Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге. Дмитрий Песков заявил, что задержание подозреваемых красноречиво говорит о результативности спецслужб. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что данные оперативники получили по спецлинии от американских ведомств. Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за информацию. Сведения помогли предотвратить трагедию, которая могла состояться во время новогодних праздников. Теракт планировался в местах массового скопления людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

