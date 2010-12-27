Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции. Минску и Москве осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам. Об этом заявил агентству БЕЛТА первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.Он надеется, что спорные моменты удастся урегулировать до конца 2019 года. Для этого Владимиру Путину и Александру Лукашенко придется еще раз встретиться
Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения
прокомментировал чиновник
В рамках интеграции Белоруссия не планирует отказываться от своей национальной валюты. Однако роуминг между странами отменят, тарифы операторов будут очень близкими.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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