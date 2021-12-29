Николас Мадуро видит необходимость увеличения пассажиропотока с Россией.

Власти Венесуэлы намерены увеличить число рейсов из Каракаса в Москву. Об этом на пресс-конференции перед журналистами рассказал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро. Глава страны заявил о намерениях правительства в ближайшее время увеличить регулярное авиасообщение с российской столицей. Мероприятие транслировалось местным телеканалом Venezolana de Televisión.

Мы уже в состоянии увеличить число еженедельных рейсов в Москву. Скоро у нас будут хорошие новости на этот счет. За последние два месяца Венесуэлу посетили более 15 тыс. туристов из России. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Лидер страны уточнил, что увеличивается количество туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые хотят улететь из Каракаса в Москву. Авиакомпания Conviasa летает в РФ с мая 2021 года. Сейчас воздушный пассажирский перевозчик осуществляет один рейс каждые две недели. Между странами есть также чартеры.

Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы против НАТО.

Фото и видео: Facebook / Nicolás Maduro