Николай Мадуро готов поддержать мирную дипломатию Москвы и Путина против Запада.

Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях внешних угроз со стороны НАТО и Запада. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил президент латиноамериканской республики Николас Мадуро. По мнению политика, президента Владимира Путина и РФ ждет "грандиозный триумф" и победа, так как страна использует дипломатию а защиту собственных национальных интересов во время проведения против Москвы международной кампании по угрозам.

Россия располагает всей поддержкой Венесуэлы, чтобы рассеять угрозы НАТО и западного мира, чтобы Россия продолжала быть территорией мира. Путин знает, что может рассчитывать на народ и правительство Венесуэлы. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

В последние месяцы Запад обвиняет российскую сторону в якобы существующих планах по эскалации конфликта вокруг Украины. В Москве данные слухи категорически отрицают. Дипломаты постоянно говорят о том, что страна никому не угрожает и не планирует нападение. По версии Кремля, такие провокации НАТО использует ради размещения большого числа военной техники и солдат альянса вблизи российских границ.

Мадуро пообещал появиться на публике в костюме героя мультсериала.

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