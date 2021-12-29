Мадуро пообещал появиться на публике в костюме героя мультсериала

Президент Венесуэлы пообещал воплотить в жизнь образ СуперБиготе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал жителям страны появиться на публике в костюме супергероя из местного мультсериала. Проект транслируется в Латинской америке с декабря 2021 года. Серии представляют из себя ролики на полторы минуты, в которых главным персонажем является СуперБиготе (SuperBigote). Это название можно перевести как "Супер-усы" или "Супер-усач". Образ героя схож с внешностью венесуэльского политика. При этом он одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена и носит кепку с флагом Венесуэлы. Сам Мадуро не раз в шутку называл себя во время разных мероприятий "super bigote".

Вы знаете, что эту идею придумали люди с чувством юмора, потому что люди без чувства юмора не понимают, как мы наслаждаемся жизнью…У них есть Супермен и Человек-паук, у нас - СуперБиготе и его друзья. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

СуперБиготе занимается борьбой с империализмом, санкциями, пандемией. Один из отрицательных персонажей мультфильма напоминает бывшего президента США Дональда Трампа. Он постоянно строит козни герою и старается навредить Венесуэле. Мадуро заметил на правительственном совещании, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма под СуперБиготе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

