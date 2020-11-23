Власти Петербурга утвердили стандарт качества для пассажиров и водителей такси

В стандарт вошли 15 правовых актов.

Комитет по транспорту утвердил стандарт качества обслуживания населения легковым такси в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

В стандарт вошли 15 правовых актов, содержащих требования к перевозке на такси. Так, водитель знает и соблюдает правила дорожного движения, тактичен, вежлив и здоров, знает город и выбирает кратчайший путь.

Комитет также создал стандарт и для пассажиров такси. Так, пассажир не должен отвлекать водителя, хлопать дверьми и курить в салоне. Стандарт, по мнению специалистов, способен повысить качество перевозки петербуржцев на такси.

Впервые о стандарте качества для водителей и пассажиров такси заговорили зимой этого года. Такое решение было принято в связи с частыми жалобами пассажиров на водителей. Например, в январе этого года в Петербурге произошел скандал с участием такси компании "Ситимобил". Водитель удовлетворял свои физические потребности прямо при пассажирке.

Ранее мы писали, что компания "Ситимобил" запустила в приложении специальную кнопку "Экстренная помощь".

Фото: Piter.tv