"Ситимобил" запустил кнопку экстренной помощи

Компания дополнительно проверит таксопарки в Петербурге.

Компания "Ситимобил" запустила в приложении специальную кнопку "Экстренная помощь". Нажав на нее, пассажир может оперативно связаться с экстренной службой и со службой поддержки компании, чтобы оперативно разрешить возможную негативную ситуацию, передают в пресс-службе компании.

Помимо этого была проведена проверка таксопарков на соблюдении федерального закона о такси. Отмечается, что представители сервиса лично пообщаются с частью водителей партнеров.

Помимо этого с начала лета компания запустила программу страхования, благодаря которой любой физический вред в ходе поездки застрахован. Страхова распространяется не только на водителя, но и на пассажиров.

В сервисе напомнили, что "Ситимобил" также подписал соглашение с комитетом транспорта города о сотрудничестве, по которому предусматривается передача данных в режиме реального времени.

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Фото: Piter.tv