Привитые петербуржцы смогут взять каршеринг со скидкой 50%

Акция от сервиса "Ситидрайв" будет действовать во всех городах России до конца лета.

Сервис краткосрочной аренды автомобиля "Ситидрайв" (является частью сервиса "Ситимобил") предоставляет вакцинированным петербуржцам 50% на одну поездку при поминутной аренде автомобиля. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе сервиса.

Чтобы получить промокод на скидку, петербуржцам нужно заполнить анкету и сфотографировать справку о прививке от коронавируса. Воспользоваться промокодом можно до 15 сентября этого года.

Ранее мы писали, что "Ситимобил" совместно с AliExpress запустили арома-такси в Петербурге.

Фото: Piter.tv