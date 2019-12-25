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Привитые петербуржцы смогут взять каршеринг со скидкой 50%
Сегодня, 13:54
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Привитые петербуржцы смогут взять каршеринг со скидкой 50%

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Акция от сервиса "Ситидрайв" будет действовать во всех городах России до конца лета.

Сервис краткосрочной аренды автомобиля "Ситидрайв" (является частью сервиса "Ситимобил") предоставляет вакцинированным петербуржцам 50% на одну поездку при поминутной аренде автомобиля. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе сервиса. 

Чтобы получить промокод на скидку, петербуржцам нужно заполнить анкету и сфотографировать справку о прививке от коронавируса. Воспользоваться промокодом можно до 15 сентября этого года.

Ранее мы писали, что "Ситимобил" совместно с AliExpress запустили арома-такси в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, каршеринг, ситидрайв
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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