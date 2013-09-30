"Ситимобил" совместно с AliExpress запустили арома-такси в Петербурге

Сервис онлайн-заказа такси "Ситимобил" совместно с интернет-магазином AliExpress в России запустили арома-такси в Петербурге. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе сервиса.
Известно, что проект приурочен к исследованию популярных запахов в городах России, которое провели аналитики AliExpress.
Для этого мы проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома.
Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.
В акции участвуют 350 автомобилей "Ситимобил" в Петербурге (лимон), Москве (жасмин), Казани (сандаловое дерево), Краснодаре (эвкалипт), Сочи (мята), Уфе (ваниль) и Самаре (кофе).
Ранее мы писали, что парфюмер рассказала, как пользоваться духами летом.
Фото: Piter.tv
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