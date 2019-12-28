Эксперт рекомендует в теплое время года выбирать свежие и цитрусовые нотки в ароматах.

Парфюмер рассказала, как пользоваться духами летом. В интервью для радио Sputnik Жанна Гладкова объяснила, что можно не отказываться от парфюма в жару, если соблюдать определенные правила их использования. Она считает, что в теплое время духи должны давать ощущение прохлады, а в мороз - тепла.

Парфюмер советует летом при выборе аромата ориентироваться на оттенки свежести, зелени, цитрусовых, влажных нот. При этом концентрация аромата должна быть небольшой, особенно в дневное время.



Если такие запахи вам не подходят, просто измените концентрацию, наносите совсем небольшое количество, чтобы не ощущать дискомфорт Жанна Гладкова, парфюмер

Специалист напомнила, что любой аромат под влиянием прямых солнечных лучей может изменить свое звучание.Также волосы хорошо абсорбируют аромат, а потом понемногу отдают его.

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Видео: Youtube/ Sister"s Aroma