Адепт черной магии воровал человеческие останки из буддийского храма

Преступник хотел сделать из человеческого праха защитные амулеты.

Адепт черной магии воровал человеческие останки для защитных амулетов. Об этом рассказали журналисты из Newsflare. По данным СМИ, в начале июня смотритель буддийского храма в провинции Нонтхабури (Таиланд) заметил пропажу десятков бронзовых ритуальных урн, в которых находился прах погибших. При помощи записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что урны похитил злоумышленник. Полиция смогла вычислить преступника и задержать его.

Подозреваемый — очень суеверный человек...Он украл урны, чтобы сделать из праха амулеты. Он сказал, что тогда внутри них будут духи Чотиват Луенгвилай, полковник полиции Таиланда

На данный момент известно, что кражу из храма совершил 25-летний Метхичай Джайкла. Мужчина обвиняется в воровстве в ночное время, а также использовании транспорта в преступных целях.

Змея целиком проглотила геккона и попала на видео.

Видео: newsflare.com