Житель Таиланда заснял на видео, как рептилия заглатывает ящерицу целиком.

Змея целиком проглотила геккона и попала на видео. Об этом рассказали журналисты из Brinkwire. Издание обратило внимание на ролик, который заснял житель города Накхонратчасима в Таиланде. Мужчина стал свидетелем того, как хищник заглотил жертву целиком.

Автор ролика по имени Висансири Монкланг рассказал, что заснял данный инцидент в тот момент, когда собирался покинуть дом. Под крыльцом он заметил геккона, который боролся со змеей. После непродолжительной схватки рептилия проглотила ящерицу. Процесс занял у змеи около четырех минут.

Удивительно, что я смог наблюдать, как одна рептилия убивает другую. Я никогда не видел, как змея поглощает такую добычу Висансири Монкланг, автор видео

Напомним, что в среднем змеи тратят по четыре-пять дней на то, чтобы полностью переварить жертву.

Кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео.

Видео: Youtube/ Viral Press