Во Флориде питон прокусил мужчине артерию и задел нерв.

Кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео. Об этом рассказали журналисты из Fox News Channel. По данным героя событий, инцидент произошел 9 июня в регионе Эверглейдс, американский штат Флорида. Специалист по змеям сразился с пятиметровым питоном, который весил около 70 кг. Ему удалось заснять на камеру схватку.

Она не захотела сдаваться без боя, — шутливо отметил змеелов. — Сперва я не видел ее размеров из-за травы и сорняков, но было очевидно, что передо мной абсолютный монстр Майк Киммел, сотрудник службы по отлову змей и спасения диких животных

Эксперт рассказал, что рептилия пыталась утащить его в высокую траву, а после - укусила. Змея впилась мужчине в предплечье, проткнула артерию и задела нервы. Однако пострадавшему удалось увернуться. Он смог зажать рану, хотя успел потерять много крови.

Видео: В Кинешме под Ивановом возле школы нашли 2-метрового питона.

Видео: Youtube/ Python Cowboy