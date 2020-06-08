Видео: В Кинешме под Ивановом возле школы нашли 2-метрового питона

Хозяин беглеца нашелся.

В воскресенье в небольшом городе Ивановской области в газоне нашли двухметрового питона.

В соцсетях очевидцы необычного происшествия в городе Кинешма Ивановской области опубликовали видео поимки огромного питона. Как удалось выяснить, питона обнаружили в высокой траве возле школы города. На место были вызваны спасатели, которые поймали питона.

Змея была осмотрена ветеринарами. Возраст змеи около 5 лет, а его длина без малого 2 метра. Как сообщает BAZA, спустя несколько часов нашелся хозяин питона, который сообщил, что питомец сбежал, а он несколько часов занимался его поисками.

Видео и фото: ВК, Иваново