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Видео: В Кинешме под Ивановом возле школы нашли 2-метрового питона

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Хозяин беглеца нашелся.

В воскресенье в небольшом городе Ивановской области в газоне нашли двухметрового питона. 

В соцсетях очевидцы необычного происшествия в городе Кинешма Ивановской области опубликовали видео поимки огромного питона. Как удалось выяснить, питона обнаружили в высокой траве возле школы города. На место были вызваны спасатели, которые поймали питона.

Змея была осмотрена ветеринарами. Возраст змеи около 5 лет, а его длина без малого 2 метра. Как сообщает BAZA, спустя несколько часов нашелся хозяин питона, который сообщил, что питомец сбежал, а он несколько часов занимался его поисками.

Видео и фото: ВК, Иваново

Теги: в кинешме питон, ивановская область новости, новости иваново, питон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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