Такси "Ситимобил" прекращает деятельность в России

Cервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что сервис такси "Ситимобил" прекращает работу в России. Об это заявили в пресс-службе компании.

Как рассказали в компании, все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства.

Отмечается, что сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

Напомним, что вчера петербуржцы стояли в огромных очередях в магазинах Uniqlo. Компания Uniqlo сообщила о приостановке своей деятельности в России. Магазины закроются 21 марта. При этом несколько дней назад компания заявляла, что остается на российском рынке. Тогда глава компании Тадаши Янаи говорил, что "одежда — это жизненная необходимость. Люди в России имеют такое же право на жизнь, как и мы".

Ранее PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Фото: pexels