Помощник президента РФ рассказал о том, что страна знает цену экономического сотрудничества с Западом.

Необходимо с осторожностью относиться к попыткам иностранных компаний с Запада вернуться на российский внутренний с учетом того, как они обрывали взаимное сотрудничество после введения коллективных санкций. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Многие западные компании публично заявили, что они уходят, но сейчас со всех сторон пытаются свое оборудование, свои продукты ввести в Россию, потому что для западных компаний это крупный рынок и разрыв с Россией - для них это очень болезненная история. Для наших компаний это возможности, а для них это болезненная история. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Чиновник заметил, что недавно узнал о решении одного из западных водочных брендов вернуться на территорию России. Эксперт заметил, что этот вопрос стоит обсудить. Речь идет о том, что потеряв свое место, этот бренд освободил нишу для отечественного производителя, которые начинают набирать обороты в изготовлении продукции. Максим Орешкин призвал поддерживать такой бизнес. Это поможет не прогадать в те моменты, коллективный Запад может решить снова сотрудничать с Россией. Эксперт уверен, что эти вопросы должны находиться под контролем, как как в Москве уже знают цену такого экономического взаимодействия.

Орешкин сообщил, что рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"