Орешкин сообщил, что рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%

Помощник президента РФ рассказал о ситуации с экономикой страны.

Уровень зарплат на территории России в этом году будет расти, по итогам апреля 2023 года рост показателя составит 10% в годовом выражении. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском марафоне "Знание" сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года. Максим Орешкин,помощник президента РФ

Орешкин заявил, что дефицит кадров сдерживает рост производства.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"