Орешкин сообщил, что рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%

Уровень зарплат на территории России в этом году будет расти, по итогам апреля 2023 года рост показателя составит 10% в годовом выражении. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском марафоне "Знание" сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.
Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года.
Максим Орешкин,помощник президента РФ
Орешкин заявил, что дефицит кадров сдерживает рост производства.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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