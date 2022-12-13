Орешкин заявил, что дефицит кадров сдерживает рост производства

проблемы, которые влияют на развитие экономических показателей.

Низкий уровень безработицы на территории России и дефицит профессиональных, рабочих кадров являются сдерживающими факторами для роста экономической системы страны, поэтому властям важно развивать роботизацию и повышать эффективность предприятий. Соответствующее заявление на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Мы поговорили о рынке труда, об очень низкой безработице. Это хорошо для работников, но это является ограничивающим фактором для развития предприятий, для увеличения выпуска. Потому что сейчас найти дополнительные кадры, дополнительных работников себе очень проблематично. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Эксперт объяснил аудитории, что повышение эффективности отечественных производств, бережливое изготовление продукции достигается за счет оптимизации промышленных процессов, автоматизации, роботизации в отдельных процессах. Стране они важны для наращивания объектов производства в условиях низкого уровня безработицы.

Орешкин заявил, что уровень социального неравенства в России продолжит снижаться.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"