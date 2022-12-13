Орешкин заявил, что уровень социального неравенства в России продолжит снижаться

Помощник президента РФ рассказал о тренде по улучшению качества жизни населения.

Уровень социального неравенства на территории страны продолжает снижаться, а этот тренд будет продолжаться и далее. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин. Чиновник заметил, что Россия представляет из себя одно из таких немногих государств, в которых поэтапно уровень неравенства падает. Он добавил, что в текущем году фиксируется рост реальных заработных плат населения, а также снижения показателей по бедности, росту рождаемости и продолжительности жизни.

Если мы посмотрим на Европу, на США, - там уровень неравенства активно продолжает расти. В России - тренд на снижение, этот тренд будет продолжаться. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин: финансовая система РФ замещает ниши, оставшиеся после ухода иностранных банков.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"