Орешкин: финансовая система РФ замещает ниши, оставшиеся после ухода иностранных банков

Помощник президента РФ рассказал о выгоде для отечественного бизнеса от ухода иностранных компаний.

Российская финансовая система заместила ниши, которые остались после ухода с внутреннего рынка страны западных банков. Соответствующей информацией с участниками всероссийского просветительского форума "Знание" поделился помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин. Чиновник добавил, что за последние годы властям было удобно использовать финансовые институты третьих государств.

Компании использовали западные финансовые институты. Сейчас западные банки ушли. Здесь государство оказывает дополнительную поддержку. Устойчивы экономики тех стран, где есть внутренние инвесторы. Главные - это население. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Эксперт добавил, что Россия в предыдущие годы уделяла недостаточно внимания освоению страны, а также большую часть потребления обеспечивала за счет иностранных товаров и импорта продукции. Для примера на территории США доля импорта составляет лишь 15 процентов от потребления в стране. Максим Орешкин призвал стремиться к аналогичным показателям, наращивая уровень производства и потребления.

Орешкин заявил, что бюджет России в 2023 году будет профицитным.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"