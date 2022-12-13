Орешкин заявил, что бюджет России в 2023 году будет профицитным

Помощник президента РФ рассказал об устойчивости экономики.

Российский государственный бюджет в текущем году до уо будет профицитным. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал помощник главы государства Владимира Путине Максим Орешкин. Чиновник полагает, что после периода значительных расходов от федеральных властей, зафиксированных в начале текущего года, бюджет остается устойчивым.

"В целом уровни дефицитов будут около целевых значений. И платежный баланс продолжает оставаться здоровым с определенным профицитом текущего счета Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин заявил, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет около 2,5%.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"