Орешкин заявил, что годовая инфляция в России на конец апреля составляет около 2,5%

Помощник президента РФ оценил инфляционные процессы в стране.

Годовая инфляция в России по состоянию на конец апреля текущего года составляет около 2,5%. Соответствующие статистические данные участникам всероссийского просветительского марафона "Знание" привел помощник российского президента Максим Орешкин. Чиновник заметил, что по стране активно растет уровень заработной платы, а инфляция остается на низких показателях.

Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля. Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость и корпоративное кредитование. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 1-2%.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"