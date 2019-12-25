С прилавков магазинов уйдут Pepsi, Lay"s, Cheetos, Doritos, 7Up, Mirinda и другие товары.

Крупнейшая компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте компании.

Компания занимается реализацией в России таких брендов, как: Pepsi, Lay"s, 7Up, Mirinda, "Домик в деревне", "Агуша", "Фруктовый сад" и других. Помимо прекращения продаж, организация приняла решение приостановить капиталовложение в России. PepsiCo продолжит продавать молоко и детского питания на территории страны "из-за соответствующей обязанности". С прилавков магазинов уйдут Pepsi, Lay"s, Cheetos, Doritos, 7Up, Mirinda и другие товары.

Напомним, что компания является одним из крупнейших промышленных переработчиков картофеля и сырого молока. В офисах компании и на производственных предприятиях работает около 19 тысяч сотрудников.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы выстроились в огромные очереди в OBI после сообщения о закрытии сети.

Фото: pixabay