Петербуржцы выстроились в огромные очереди в OBI после сообщения о закрытии сети

При этом сотрудники магазинов говорят, что руководство пока не объявляло им о прекращении работы.

Во вторник, 8 марта, в магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди. Об этом сообщает 78.ru.

Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России из-за событий на Украине. После новости о закрытии сети жители города решили впрок закупиться необходимыми товарами для дома.

При этом сотрудники OBI говорят, что руководство пока не объявляло им о прекращении работы. В то же время сайт obi.ru уже не работает.

Ранее мы писали, что Coca-Cola, McDonaldʼs, Nestle не собираются уходить с российского рынка.

Фото: 78.ru