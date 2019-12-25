Петербуржцы выстроились в огромные очереди в OBI после сообщения о закрытии сети

Во вторник, 8 марта, в магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди. Об этом сообщает 78.ru.
Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России из-за событий на Украине. После новости о закрытии сети жители города решили впрок закупиться необходимыми товарами для дома.
При этом сотрудники OBI говорят, что руководство пока не объявляло им о прекращении работы. В то же время сайт obi.ru уже не работает.
Ранее мы писали, что Coca-Cola, McDonaldʼs, Nestle не собираются уходить с российского рынка.
Фото: 78.ru
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