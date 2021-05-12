Coca-Cola, McDonaldʼs, Nestle не собираются уходить с российского рынка

Специалист назвал 35 компаний, которые не станут уходить с российского рынка.

С Россией продолжат сотрудничать Coca-Cola, Herbalife, Hilton, Hyatt, Lexus, Mars, McDonaldʼs, Nestle, Papa John"s, Pepsi, Philip Morris, Pirelli, Starbucks, Toyota и Unilever. Об этом заявил Джеффри Зонненфельдом со своей исследовательской группой Йельского института сегодня, 8 марта.

Специалист назвал 35 компаний, которые не станут уходить с российского рынка. Однако стало известно, что порвали отношения со страной свыше 200 зарубежных брендов.

Ранее на Piter.tv: cтало известно, уйдет ли финская компания Fazer с российского рынка.

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