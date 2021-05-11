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Стало известно, уйдет ли финская компания Fazer с российского рынка
Сегодня, 14:45
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Стало известно, уйдет ли финская компания Fazer с российского рынка

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Сейчас на заводах компании работают 2,5 тыс. россиян.

В Сети появилась информация, что финский бренд Fazer покидает российский рынок. PR-директор компании в России Екатерина Кулиненко рассказала о планах фирмы в России. Об этом она сообщила "Невским Новостям".

По словам представительницы компании, сейчас заводы продолжают работать в Москве и Петербурге. Сотрудников не уволили, поставки продолжаются. Команда разрабатывает план дальнейших действий, сокращать сотрудников и прекращать деятельность в РФ дирекция не планирует. 

Известно, что сейчас на заводах компании работают 2,5 тыс. россиян. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: TikTok на время приостановит работу в России.

Фото: Pexels

 

Теги: fazer, еда, производство продуктов питания, санкции, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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